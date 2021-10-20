Із четверга, 21 жовтня, у Львові почне діяти ще один центр масової вакцинації. Щеплення можна буде зробити у приміщенні головного вокзалу міста.

Центр вакцинації від коронавірусу працюватиме від завтра у приміщені медпункту вокзалу, яке надала львівська залізниця.

Цей пункт працюватиме щодня без перерви за таким графіком: з 10.00 до 18.30.

– Цей пункт масової вакцинації буде працювати кожен день, в тому числі в суботу і в неділю, – пояснила керівник міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька.

Кожен охочий зможе отримати щеплення такими препаратами – Pfizer, AstraZeneca та Coronavac. Є можливість приходити за попереднім записом або ж живою чергою.

У центрі вакцинації працюватимуть дві бригади по черзі. Втім, у разі потреби – їхню кількість збільшать.

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Із 18 жовтня у Львові посилили карантин у зв’язку з погіршення Covid-ситуації. Відзначимо, що загалом у області зафіксували надвисоку добову смертність (65 летальних випадків).

Тож міська влада ухвалила рішення обмежити роботу нічних клубів, закладів громадського харчування. Також буде припинено вихід на вежу міської Ратуші.

У громадський транспорт не допускатимуть пасажирів без масок. Відповідальність за порушення покладено на перевізників.

Водночас до роботи у певних закладах та установах допускатимуть працівників, які мають один з документів: сертифікат про вакцинацію; негативний тест на коронавірус; довідку про протипоказання до щеплення, довідку про одужання.

Детальніше про посилення карантину у Львові ви можете прочитати у нашому матеріалі.

Джерело: ЛМР