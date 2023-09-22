В больнице Святого Пантелеймона челюстно-лицевые хирурги удалили с боковой поверхности шеи опасную опухоль 55-летней пациентке. Операция была сложной.

Редкая опухоль на сонной артерии могла убить женщину в любой момент!

Пациентка — 55-летняя львовянка, воспитательница детского сада. Весной она заметила у себя на шее припухлость. Решила, что это воспаление лимфатических узлов. К врачу не обратилась, думала, само пройдет.

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Но со временем припухлость увеличилась, а при глотании появилась невыносимая боль.

УЗИ-диагностика и компьютерная томография, которую провели специалисты больницы Святого Пантелеймона, дали основания заподозрить редкую хемодектому, которая встречается у 1-2 человек на 100 тыс.

Это в основном доброкачественная опухоль сонной артерии, которая прорастает из каротидного синуса в области шеи. Однако она является крайне опасной — учитывая расположение. Опухоль может разорваться и убить человека.

У пациентки на момент обращения хемодектома была уже немалого размера — 4 на 5 см, поэтому в любой момент могла привести к смерти женщины.

Единственный способ ее спасти — срочная операция. Вмешательство было сверхсложным, поскольку хемодектома очень плотно прилегала к сосудам и, в случае их повреждения, пациентке грозило массивное кровотечение.

Тем не менее, хирурги справились блестяще.

Уже на третий день после операции пациентку выписали из больницы. А результаты исследования опухоли подтвердили — она была доброкачественной.

Сейчас женщину ждет реабилитация и наблюдение у врача, чтобы избежать рецидива

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова