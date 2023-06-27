Специалисты больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова удалили 9-летнему ребенку огромную опухоль почки, которая поразила легкие и мешала дышать. Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Маленького пациента зовут Шарбель. До недавнего времени он был совершенно здоровым мальчиком. Учился в школе и занимался каратэ. Но два месяца назад мама заметила, что сыну сложно дышать, — пишут медики.

По их словам, когда мама измерила у сына уровень насыщения крови кислородом, показатели оказались слишком низкими. Родители допустили, что это пневмония. И прямо посреди ночи повезли сына в больницу Святого Николая.

После обследования у маленького пациента обнаружили нефробластому — один из самых распространенных видов рака почки у детей. 25-сантиметровая опухоль давила на другие внутренние органы мальчика и в любой момент могла спровоцировать почечное кровотечение.

К тому же выяснилось, что нефробластома успела метастазировать в легкие. Правая доля была полностью заполнена вторичными опухолями и совсем не функционировала. Левая работала всего на 50%. Мальчик был в очень тяжелом состоянии. Ему срочно назначили химиотерапию.

Ребенка больше месяца лечили специалисты отделения онкогематологии и иммунологии. С помощью химиотерапии им удалось более чем вдвое снизить размеры опухоли. А легкие ребенка и вовсе освободить от метастазов.

— Уже на седьмую неделю пребывания мальчика в больнице можно было приступать к следующему этапу – операции. Это, по стандартам лечения таких случаев, самое подходящее время для удаления опухоли, — отмечают медики.

Операцию провели детские хирурги. Вмешательство прошло успешно. А исследование показало: врачам удалось полностью удалить опухоль. Метастазов нет. В настоящее время Шарбель продолжает лечение химиотерапией.

По словам специалистов, нефробластомы у детей часто образуются и растут бессимптомно, как это было у Шарбеля. Несмотря на огромный размер опухоли, его живот зрительно не поменялся.

Но родители могут самостоятельно пропальпировать подобное уплотнение в животе малышей. Проявлением болезни может быть ухудшение общего состояния ребенка: слабость, бледность и потеря веса. Реже – боль в животе, кровь в моче или повышенное артериальное давление.

Врачи говорят, что успех в лечении таких сложных случаев зависит от соблюдения современных международных стандартов лечения детей с онкологическими заболеваниями и слаженной командной работы.

Источник: Первое медобъединение Львова