13-летней Александре с Волыни во львовской детской больнице Охматдет сделали сложную операцию — двустороннюю, торакоскопическую симпатэктомию. Простыми словами, пересекли нервные окончания, которые и вызывают данную патологию.

Эффект от такого вмешательства является стопроцентным и виден сразу после операции.

Александра с трех лет страдала от гипергидроза — чрезмерного потоотделения кистей рук и стоп. Процесс был настолько сильный, что делать обычные бытовые дела Александре было очень сложно.

В школе она не могла даже ручку держать, писать. Тетради заливало потом. Девочка занималась художественной гимнастикой и очень раздражалась, что из-за мокрых ладоней не может удержать спортивные булавы, мяч. Это очень ей усложняло жизнь.

— Мы в Луцке обошли всех врачей. Одни говорили, что это с возрастом пройдет. Другие, что это от нервов и прописывали успокоительное. Но становилось все хуже и хуже, — вспоминает мама девочки Юлия.

Они приехали на консультацию дерматолога во Львов, а тот направил их к… хирургу.

— У Александры из-за чрезмерного потоотделения на руках и ногах были эрозии, некрозы кожи, шелушение и глубокие трещины. Редко такое встречается, — рассказал детский хирург Николай Микита.

Пот прямо струился из ладоней: Во Львове сделали операцию девочке, которая страдала тяжелым гипергидрозом / 2 images

Тогда врачи и решили делать девочке сложную, но очень действенную операцию. От пересечения нервных окончаний не поступает искаженный сигнал от нервов к сосудам — сосуды приходят в норму, спазма больше нет, они расширяются и начинают хорошо работать.

Гипергидроз — это неконтролируемый спазм периферических сосудов, вследствие нарушения иннервации.

При таком диагнозе часто врачи предлагают множество процедур — от инъекций ботокса до применения специальных дезодорантов с различными добавками. Еще, конечно, рекомендуют сухие антиперспиранты, которые блокируют потоотделение.

Но это все дает временный эффект, и может использоваться, когда потоотделение не настолько сильное, как было у Александры.

Слово “было” полнее всего говорит о результате операции.

Источник и фото: Львівська обласна клінічна лікарня Охматдит