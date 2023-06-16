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Піт прямо струменів з долонь: У Львові зробили операцію дівчинці, яка страждала на важкий гіпергідроз

16 Червня 2023, 13:35
Валентина Андрейко журналістка
операція львів

13-річній Олександрі з Волині у львівській дитячій лікарні Охматдит зробили складну операцію – двобічну, торакоскопічну симпатектомію. Простими словами пересічення нервових закінчень, які і спричиняють дану патологію.

Ефект від такого втручання є стовідсотковим і одразу після операції.

Олександра з трьох років страждала від гіпергідрозу – надмірного потовиділення кистей рук та стоп. Процес був настільки сильний, що робити звичайні побутові справи Олександрі було дуже складно.

У школі вона не могла навіть ручку тримати, писати. Зошити заливало потом. Дівчинка займалася художньою гімнастикою і дуже дратувалася, що через мокрі долоні не може втримати спортивні булави, мʼяч. Це дуже їй ускладнювало життя.

– Ми в Луцьку обійшли всіх лікарів. Одні казали, що це з віком пройде. Інші, що це від нервів і прописували заспокійливе. Але ставало все гірше і гірше, – згадує мама дівчинки Юлія.

Вони приїхали на консультацію дерматолога до Львова, а той направив їх до… хірурга.

– У Олександри через надмірне потовиділення на руках і ногах були ерозії, некрози шкіри, шелушіння та глибокі тріщини. Рідко таке зустрічається, – розповів дитячий хірург Микола Микита.

гіпергідроз Львів
гіпергідроз Львів
гіпергідроз Львів
гіпергідроз Львів
Піт прямо струменів з долонь: У Львові зробили операцію дівчинці, яка страждала на важкий гіпергідроз / 2 зображення

Тоді лікарі і вирішили робити дівчинці складну, але дуже дієву операцію. Від пересічення нервових закінчень не поступає спотворений сигнал від нервів до судин – судини приходять у норму, спазму більше немає, вони розширюються та починають добре працювати.

Гіпергідроз – це неконтрольований спазм периферичних судин, внаслідок порушення інервації.

При такому діагнозі часто лікарі пропонують безліч процедур – від ін’єкцій ботоксу до застосування спеціальних дезодорантів із різними добавками. Ще, звісно, рекомендують  сухі антиперспіранти, які блокують потовиділення.

Але це все дає тимчасовий ефект,  і може використовуватися, коли потовиділення не настільки сильне, як було у Олександри.

Слово “було” найповніше говорить про результат операції.

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Джерело і фото: Львівська обласна клінічна лікарня Охматдит

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