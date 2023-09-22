У лікарні Святого Пантелеймона щелепно-лицеві хірурги видалили з бокової поверхні шиї небезпечну пухлину 55-річній пацієнтці. Операція була складною.

Рідкісна пухлина на сонній артерії могла вбиту жінку будь-якої миті!

Пацієнтка – 55-річна львів’янка, вихователька дитячого садочка. Навесні вона помітила у себе на шиї припухлість. Вирішила, що це запалення лімфатичних вузлів. До лікаря не звернулася, гадала, саме мине.

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Але з часом припухлість збільшилась, а при ковтанні з’явився нестерпний біль.

УЗД-діагностика і комп’ютерна томографія, яку провели фахівці лікарні Святого Пантелеймона, дали підстави запідозрити рідкісну хемодектому, яка зустрічається у 1-2 людей на 100 тис.

Це здебільшого доброякісна пухлина сонної артерії, яка проростає з каротидного синуса в області шиї. Проте вона є вкрай небезпечною – з огляду на розташування. Пухлина може розірватися та вбити людину.

У пацієнтки на момент звернення хемодектома була вже чималого розміру – 4 на 5 см, тож будь-якої миті могла призвести до смерті жінки.

Єдиний спосіб її врятувати – термінова операція. Втручання було надскладним, оскільки хемодектома дуже щільно прилягала до судин і, у разі їхнього пошкодження, пацієнтці загрожувала масивна кровотеча.

Проте хірурги впоралися блискуче.

Уже на третій день після операції пацієнтку виписали з лікарні. А результати дослідження пухлини підтвердили – вона була доброякісною.

Нині на жінку чекає реабілітація та спостереження у лікаря, аби уникнути рецидиву.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова