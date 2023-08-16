Владик стал самым маленьким пациентом, которому пересадили почку от посмертного донора в Центре трансплантологии Первого медобъединения Львова.

По сути, хирурги спасли ребенку жизнь. Мальчик практически жил в больницах. Из-за серьезного порока развития почек — гипоплазии, эти органы практически не развивались и со временем совсем перестали работать.

Три года назад мальчику провели семейную пересадку почки от отца. Но, к сожалению, трансплантированный орган функционировал недолго.

Малыш вынужден был постоянно находиться на диализе — несколько раз в неделю по четыре часа.

От гемодиализа зависела жизнь Вадика, поэтому ни в детский сад, ни с друзьями на детскую площадку во дворе ему нельзя было.

Только мечтал, как пойдет в первый класс вместе со сверстниками с ярким школьным рюкзаком. Вернее, верил, что так будет, ведь рядом с ним были такие хорошие врачи.

Мама, конечно, поддерживала у сына эту надежду, но слишком много “если” было на пути мальчика к желанной школе.

Однако именно на седьмой день рождения сына семья получила самый дорогой подарок. Им позвонили поздно вечером и сказали: есть донорская почка для вашего мальчика.

Прямо посреди ночи мама с сыном-именинником прибыли в Больницу Святого Николая.

Там уже узнали, что донором стал мужчина, который получил несовместимые с жизнью травмы. Его не удалось спасти. Но родные согласились подарить шанс на жизнь другим людям. Среди них — маленький Владик.

Началась операция. Выполнение повторных трансплантаций требует от врачей особого мастерства. Потому что в результате предыдущей пересадки есть рубцовые процессы, которые усложняют операцию. К тому же и сосуды в детском организме очень маленькие и чувствительные.

Операция завершилась только под утро. Успешно завершилась!

Уже через две недели Владик возвращается домой — здоровым. Со своим новеньким рюкзаком, который ему подарили врачи.

Мечты детей должны сбываться!

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова