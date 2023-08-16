Владик став найменшим пацієнтом, якому пересадили нирку від посмертного донора у Центрі трансплантології Першого медоб’єднання Львова.

По суті, хірурги врятували дитині життя. Хлопчик практично жив у лікарнях. Через серйозну ваду розвитку нирок – гіпоплазію, ці органи практично не розвивалися і з часом зовсім перестали працювати.

Три роки тому хлопчику провели родинну пересадку нирки від батька. Але, на жаль, трансплантований орган функціонував недовго.

Малюк змушений був постійно перебувати на діалізі – кілька разів на тиждень по чотири години.

Від гемодіалізу залежало життя Вадика, тож ні в дитячий садочок, ні з друзями на дитячий майданчик у дворі йому не можна було.

Лише мріяв, як піде у перший клас разом з однолітками з яскравим шкільним заплічником. Вірніше, вірив, що так буде, адже поряд з ним були такі хороші лікарі.

Мама, звісно, підтримувала у сина цю надію, але занадто багато “якщо” було на шляху хлопчика до омріяної школи.

Проте саме на сьомий день народження сина родина отримала найдорожчий подарунок. Їм зателефонували пізно ввечері і сказали: є донорська нирка для вашого хлопчика.

Прямо посеред ночі мама із сином-іменинником прибули до Лікарні Святого Миколая.

Там уже дізналися, що донором став чоловік, який отримав несумісні з життям травми. Його не вдалося врятувати. Але рідні погодилися подарувати шанс на життя іншим людям. Серед них — маленький Владик.

Розпочалася операція. Виконання повторних трансплантацій потребує від лікарів особливої майстерності. Бо внаслідок попередньої пересадки є рубцеві процеси, які ускладнюють оперативне втручання. До того ж, судини у дитячому організмі дуже маленькі та чутливі.

Операція завершилася лише під ранок. Успішно завершилася!

Вже за два тижні Владик повертається додому — здоровим. Зі своїм новеньким наплічником, який йому подарували лікарі.

Мрії дітей мусять збуватися!

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова