Владик став найменшим пацієнтом, якому пересадили нирку від посмертного донора у Центрі трансплантології Першого медоб’єднання Львова.
По суті, хірурги врятували дитині життя. Хлопчик практично жив у лікарнях. Через серйозну ваду розвитку нирок – гіпоплазію, ці органи практично не розвивалися і з часом зовсім перестали працювати.
Три роки тому хлопчику провели родинну пересадку нирки від батька. Але, на жаль, трансплантований орган функціонував недовго.
Малюк змушений був постійно перебувати на діалізі – кілька разів на тиждень по чотири години.
Від гемодіалізу залежало життя Вадика, тож ні в дитячий садочок, ні з друзями на дитячий майданчик у дворі йому не можна було.
Лише мріяв, як піде у перший клас разом з однолітками з яскравим шкільним заплічником. Вірніше, вірив, що так буде, адже поряд з ним були такі хороші лікарі.
Мама, звісно, підтримувала у сина цю надію, але занадто багато “якщо” було на шляху хлопчика до омріяної школи.
Проте саме на сьомий день народження сина родина отримала найдорожчий подарунок. Їм зателефонували пізно ввечері і сказали: є донорська нирка для вашого хлопчика.
Прямо посеред ночі мама із сином-іменинником прибули до Лікарні Святого Миколая.
Там уже дізналися, що донором став чоловік, який отримав несумісні з життям травми. Його не вдалося врятувати. Але рідні погодилися подарувати шанс на життя іншим людям. Серед них — маленький Владик.
Розпочалася операція. Виконання повторних трансплантацій потребує від лікарів особливої майстерності. Бо внаслідок попередньої пересадки є рубцеві процеси, які ускладнюють оперативне втручання. До того ж, судини у дитячому організмі дуже маленькі та чутливі.
Операція завершилася лише під ранок. Успішно завершилася!
Вже за два тижні Владик повертається додому — здоровим. Зі своїм новеньким наплічником, який йому подарували лікарі.
Мрії дітей мусять збуватися!
Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова