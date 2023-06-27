В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что информация о вспышках холеры в регионах, которые пострадали от подтопления в результате подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, является фейковой.

— В сети массово распространяется фейк о вспышках холеры в областях, пострадавших от подтопления. Сообщения также адресно рассылаются пользователям через мессенджеры, — говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности и является частью враждебной информационно-психологической спецоперации (ИПСО).

На сегодня в Украине на территориях Херсонской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая холеры, отметили в ведомстве.