Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

В Минздраве назвали фейковыми сообщения о вспышках холеры в подтопленных районах

27 июня 2023, 08:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
фейк
Источник: Pixabay

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что информация о вспышках холеры в регионах, которые пострадали от подтопления в результате подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, является фейковой.

— В сети массово распространяется фейк о вспышках холеры в областях, пострадавших от подтопления. Сообщения также адресно рассылаются пользователям через мессенджеры, — говорится в сообщении.

Читайте также:
швидкаВ Минздраве разъяснили, почему бесконтрольный прием йодида калия опасен

В Минздраве подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности и является частью враждебной информационно-психологической спецоперации (ИПСО).

На сегодня в Украине на территориях Херсонской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая холеры, отметили в ведомстве.

Источник
Минздрав
Теги
МОЗ Украины підтоплення Фейкові новини холера
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь