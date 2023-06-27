У Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що інформація про спалахи холери в регіонах, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, є фейковою.

– У мережі масово поширюється фейк про спалахи холери в областях, які постраждали від підтоплення. Повідомлення також адресно розсилаються користувачам через месенджери, – ідеться в повідомленні.

У МОЗ наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності та є частиною ворожої інформаційно-психологічної спецоперації (ІПСО).

На сьогодні в Україні на територіях Херсонської, Запорізької Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей не зареєстровано жодного підтвердженого випадку холери, зазначили у відомстві.