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У МОЗ назвали фейковими повідомлення про спалахи холери в підтоплених районах

27 Червня 2023, 08:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
фейк
Джерело: Pixabay

У Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що інформація про спалахи холери в регіонах, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, є фейковою.

– У мережі масово поширюється фейк про спалахи холери в областях, які постраждали від підтоплення. Повідомлення також адресно розсилаються користувачам через месенджери, – ідеться в повідомленні.

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У МОЗ наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності та є частиною ворожої інформаційно-психологічної спецоперації (ІПСО).

На сьогодні в Україні на територіях Херсонської, Запорізької Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей не зареєстровано жодного підтвердженого випадку холери, зазначили у відомстві.

Джерело
МОЗ
Теги
МОЗ України підтоплення Фейкові новини холера
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