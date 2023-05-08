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В первую неделю мая в Киеве зарегистрировано 511 новых случаев Covid-19

8 мая 2023, 12:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавірус тест
Источник: Pixabay

За прошедшую неделю, с 1 по 7 мая, в Киеве выявили 511 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в ГУ “Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава”.

Среди заболевших:

  • 300 женщин от 18 до 98 лет;
  • 211 мужчин от 18 до 90 лет;
  • 18 девочек от 2 месяцев до 13 лет;
  • 29 мальчиков от 3 до 17 лет;
  • 3 медицинских работника.

С симптомами коронавирусной инфекции на больничные койки попали 124 человека. Восемь киевлян скончались от осложнений болезни. Выздоровели 659 человек.

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Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Деснянском – 84, в Дарницком – 81 и в Днепровском районах – 65 случаев.

За период пандемии в столице зафиксировано 518 326 случаев заболевания, 9 500 летальных исходов. Covid-19 преодолели 508 207 жителей столицы.

Источник
КГГА
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