За прошедшую неделю, с 1 по 7 мая, в Киеве выявили 511 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в ГУ “Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава”.

Среди заболевших:

300 женщин от 18 до 98 лет;

211 мужчин от 18 до 90 лет;

18 девочек от 2 месяцев до 13 лет;

29 мальчиков от 3 до 17 лет;

3 медицинских работника.

С симптомами коронавирусной инфекции на больничные койки попали 124 человека. Восемь киевлян скончались от осложнений болезни. Выздоровели 659 человек.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Деснянском – 84, в Дарницком – 81 и в Днепровском районах – 65 случаев.

За период пандемии в столице зафиксировано 518 326 случаев заболевания, 9 500 летальных исходов. Covid-19 преодолели 508 207 жителей столицы.