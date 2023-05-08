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У перший тиждень травня в Києві зареєстровано 511 нових випадків Covid-19

8 Травня 2023, 12:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавірус тест
Джерело: Pixabay

За минулий тиждень, з 1 по 7 травня, у Києві виявили 511 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це повідомили в ДУ “Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ”.

Серед захворілих:

  • 300 жінок від 18 до 98 років;
  • 211 чоловіків від 18 до 90 років;
  • 18 дівчаток від 2 місяців до 13 років;
  • 29 хлопчиків від 3 до 17 років;
  • 3 медичні працівники.

Із симптомами коронавірусної інфекції на лікарняні ліжка потрапили 124 людини. Вісім киян померли від ускладнень хвороби. Одужали 659 осіб.

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Найбільше випадків захворювання зареєстрували в Деснянському – 84, у Дарницькому – 81 і в Дніпровському районах – 65 випадків.

За період пандемії в столиці зафіксовано 518 326 випадків захворювання, 9 500 летальних випадків. Covid-19 подолали 508 207 жителів столиці.

Джерело
КМДА
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Коронавірус у Києві статистика
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