Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит врятували 8-річну дитину з важкими ускладненнями після перенесеної коронавірусної інфекції.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– У нас перший такий випадок, щоб у посткоронавірусному періоді дитину госпіталізували з таким важким порушенням ритму серця, – каже завідувачка відділення анестезіології Віра Приймакова.

Як стало відомо, що перші симптоми в дитини проявилися у вигляді високої температури, загальної слабкості, болю в животі та блювання.

Батьки звернулися до центральної районної лікарні за місцем проживання. Там діагностували отруєння і призначили відповідне лікування. Але стан хлопчика погіршувався. До всього іншого в нього з’явився м’язовий біль.

– Організм навіть воду не приймав. Слабкість сильна, весь зелений. Я знову звернулася до лікарів, наполягла на УЗД. Хотіла все перевірити. Там виявили накопичення рідини в плевральній порожнині, – згадує мама дитини.

Медики відзначили синюшність шкірних покривів, порушення ритму серцевих скорочень і перевели дитину в реанімацію. Крім того, у неї виявили двосторонню пневмонію. З таким стрімким перебігом хвороби хлопчика перевели до Охматдиту Львова.

За словами Віри Приймакової, виявилося, що раніше дитина перенесла Сovid-19.

– Було виконано ЕХО серця, спостерігалася частота серцевих скорочень від 19 до 35, а це дуже мало. У дитини була порушена провідність серця на тлі вірусного міокардиту, – розповіла медик.

Хлопчика перевели на ШВЛ. З огляду на негативну динаміку перебігу захворювання, було ухвалено рішення встановити тимчасовий кардіостимулятор – штучний водій ритму серця.

Завдяки злагодженим і швидким діям медиків стан 8-річного пацієнта покращується. Наразі серце хлопчика працює на 100%. Незабаром у нього мають забрати тимчасовий кардіостимулятор. Але ще деякий час дитина пробуде в кардіологічному відділенні під наглядом медиків.

Фото: ЛОДКЛ Охматдит