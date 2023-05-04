Специалисты Львовской областной детской клинической больницы Охматдет спасли 8-летнего ребенка с тяжелыми осложнениями после перенесенной коронавирусной инфекции.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— У нас первый такой случай, чтобы в посткоронавирусном периоде ребенок поступил с таким тяжелым нарушением ритма сердца, — говорит заведующая отделением анестезиологии Вера Приймакова.

Как стало известно, первые симптомы у ребенка проявились в виде высокой температуры, общей слабости, боли в животе и рвоты.

Родители обратились в центральную районную больницу по месту жительства. Там диагностировали отравление и назначили соответствующее лечение. Но состояние мальчика ухудшалось. Ко всем прочему у него появилась мышечная боль.

— Организм даже воду не принимал. Слабость сильная, весь зеленый. Я снова обратилась к врачам, настояла на УЗИ. Хотела все проверить. Там обнаружили накопление жидкости в плевральной полости, – вспоминает мама ребенка.

Медики отметили синюшность кожных покровов, нарушение ритма сердечных сокращений и перевели ребенка в реанимацию. Кроме того, у него обнаружили двустороннюю пневмонию. С таким стремительным течением болезни мальчика перевели во Охматдет Львова.

По словам Веры Приймаковой, оказалось, что ранее ребенок перенес Сovid-19.

— Было выполнено ЭХО сердца, наблюдалась частота сердечных сокращений от 19 до 35, а это очень мало. У ребенка была нарушена проводимость сердца на фоне вирусного миокардита, – рассказала медик.

Мальчика перевели на ИВЛ. Учитывая негативную динамику течения заболевания, было принято решение установить временный кардиостимулятор — искусственный водитель ритма сердца.

Благодаря слаженным и быстрым действиям медиков состояние 8-летнего пациента улучшается. Сейчас сердце мальчика работает на 100%. Вскоре у него должны забрать временный кардиостимулятор. Но еще некоторое время ребенок пробудет в кардиологическом отделении под наблюдением медиков.

Фото: ЛОДКБ Охматдет