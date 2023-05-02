Маленькая Мария находится на лечении во Львове в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре уже три месяца.

Конечно, скучает по старшему брату, однако мама осторожно радуется — обе почки у девочки работают нормально и она не нуждается в диализе.

Диагноз Марии поставили в августе 2022 года. Мама заволновалась, когда малышка, которая внезапно потеряла аппетит, затемпературила, не могла есть без рвоты.

Сначала думали — отравление, потом заподозрили глистную инвазию. И кто знает, чем бы все закончилось, если бы специализированное компьютерное обследование не показало настоящую проблему. И она тогда показалась безнадежной.

Патология, с которой маленькая Мария поступила в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр, не оставляла никаких шансов. Девочке диагностировали двустороннюю нефробластому — большие новообразования на обеих почках.

— Обычно в таких случаях одну почку приходится удалять вместе с опухолью, — говорит заведующий хирургическим отделением Богдан Романишин.

А поражены были обе. Да и делать ребенка в таком возрасте инвалидом без одной почки не хотелось. Решили начать с химиотерапии и она оказалась очень эффективной.

— После проведенной до оперативного вмешательства химиотерапии в обеих почках опухоли уменьшились, — сообщила и.о. руководителя клиники детской онкологии и трансплантации костного мозга, лечащий врач девочки Кристина Запоточная.

Это вселило надежду, что таки удастся провести органосохраняющую операцию и спасти ребенку обе почки.

Операция прошла успешно. Маленькой пациентке удалили 45% одной из пораженных почек, а на другой провели резекцию новообразований.

Чтобы побороть болезнь, четырехлетняя девочка уже прошла 12 недель дооперационной и 25 недель послеоперационной химиотерапии.

Осталось еще две запланированных терапии.

Врачи верят, что очень скоро у мужественной маленькой пациентки можно будет констатировать долгожданную ремиссию.

Джерело і фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр