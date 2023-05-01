Як зазначають фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит, останнім часом у дітей почали дедалі частіше зустрічатися патології, які під час детального аналізу слід трактувати як віддалені наслідки перенесеного Covid-19.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– За останні кілька місяців ми зустрілися з таким ускладненням як лімфоторакс. Це наявність вільної лімфатичної рідини в грудній клітці, що витікає при пошкодженні лімфатичних судин, – пояснюють лікарі.

За їхніми словами, це захворювання зустрічається в одного на 15 тис. дітей.

Ще одним грізним ускладненням Covid-19 у дітей є тромбоз судин. Коли тромб блокує гирло лімфатичної протоки або запальний процес у легенях пошкоджує грудну лімфатичну протоку.

– Це ускладнення небезпечне тим, що з лімфою пацієнт втрачає поживні речовини, мінерали, клітинні та гуморальні елементи імунітету, що призводить до послаблення та виснаження організму і до 50% може закінчуватися летально, – пишуть медики.

У дітей, які потрапили до Охматдиту Львова після перенесеного Covid-19, у грудній клітці була велика кількість рідини, що виявилася лімфою. Торакальні хірурги налагодили систему дренажу.

У відділенні анестезіології діти отримали лікування відповідними препаратами, серйозну антибактеріальну терапію. Їм вводилося парентеральне харчування.

Дітям було надано професійну медичну допомогу, завдяки якій було усунуто синдром внутрішньої грудної напруги. Одна дитина вже виписана додому, інша ще продовжує лікуватися.