Как отмечают специалисты Львовской областной детской клинической больницы Охматдет, в последнее время у детей стали все чаще встречаться патологии, которые при детальном анализе следует трактовать как отдаленные последствия перенесенного Covid-19.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— За последние несколько месяцев мы встретились с таким осложнением как лимфоторакс. Это наличие свободной лимфатической жидкости в грудной клетке, вытекающей при повреждении лимфатических сосудов, — объясняют врачи.

По их словам, это заболевание встречается у одного на 15 тыс. детей.

Еще одним грозным осложнением Covid-19 у детей является тромбоз сосудов. Когда тромб блокирует устье лимфатического протока или воспалительный процесс в легких повреждает грудной лимфатический проток.

— Это осложнение опасно тем, что с лимфой пациент теряет питательные вещества, минералы, клеточные и гуморальные элементы иммунитета, что приводит к ослаблению и истощению организма и до 50% может заканчиваться летально, — пишут медики.

У детей, поступивших в Охматдет Львова после перенесенного Covid-19, в грудной клетке было большое количество жидкости, оказавшейся лимфой. Торакальными хирургами была налажена система дренажа.

В отделении анестезиологии дети получили лечение соответствующими препаратами, серьезную антибактериальную терапию. Им вводилось парентеральное питание.

Детям была оказана профессиональная медицинская помощь, благодаря которой был устранен синдром внутреннего грудного напряжения. Один ребенок уже выписан домой, другой еще продолжает лечиться.