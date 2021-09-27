По состоянию на понедельник, 27 сентября, пять областей Украины соответствуют показателям оранжевой зоны карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

К Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областям добавилась также Кировоградская. Во всех этих областях превышен показатель уровня госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Целевой показатель госпитализаций не должен превышать 50%. В то же время по состоянию на 26 сентября он составил 50,2% в Днепропетровской области, 80,1% в Донецкой, 60,5% в Кировоградской, 102,2% в Тернопольской и 78% в Черкасской области.

Оранжевый уровень эпидопасности является предупредительным: он свидетельствует об осложнении ситуации с Covid-19 в регионе, что может привести к введению усиленных карантинных мер.

Показатели других областей Украины сейчас соответствуют желтому уровню эпидемической опасности.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря 2021 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.

С 23 сентября вся Украина перешла в желтую зону эпидемической опасности. До этого на территории страны действовала зеленая зона карантина.

С переходом в желтую зону под карантин попали участники массовых мероприятий и посетители заведений культуры.

Однако были введены послабления для вакцинированных граждан, получивших одну или две дозы Covid-прививки.