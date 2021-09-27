Станом на понеділок, 27 вересня, п’ять областей України відповідають показникам помаранчевої зони карантину. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

До Дніпропетровської, Донецької, Тернопільської та Черкаської областей додалася також Кіровоградська. У всіх цих областях перевищено показник рівня госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом.

Цільовий показник госпіталізацій не повинен перевищувати 50%. Водночас станом на 26 вересня він становив 50,2% у Дніпропетровській області, 80,1% у Донецькій, 60,5% у Кіровоградській, 102,2% у Тернопільській та 78% у Черкаській області.

Помаранчевий рівень епіднебезпеки є попереджувальним: він свідчить про ускладнення ситуації з Covid-19 в регіоні, що може призвести до введення посилених карантинних заходів.

Показники інших областей України зараз відповідають жовтому рівню епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 грудня 2021 року. Також у країні подовжено режим надзвичайної ситуації.

З 23 вересня вся Україна перейшла в жовту зону епідемічної небезпеки. До цього на території країни діяла зелена зона карантину.

З переходом у жовту зону під карантин потрапили учасники масових заходів та відвідувачі закладів культури.

Однак було введено послаблення для вакцинованих громадян, які отримали одну або дві дози Сovid-щеплення.