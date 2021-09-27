Коронавірус продовжує поширюватися світом. Станом на 27 вересня у світі підтвердили 232,6 млн випадків Covid-19.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Найбільше хворих за добу у Великій Британії (32 тис.), Індії (27 тис.) та Туреччині (25 тис.).

Україна у світовій статистиці захворюваності на коронавірус посіла 18-те місце між Францією та Італією.

Також зростає кількість смертей від вірусу. Так, Україна потрапила у трійку лідерів серед європейських країн. На першому місці – Росія, де зафіксували 805 летальних випадків, потім – Румунія – 111 смертей та Україна – 69.

Загалом у світі від коронавірусу померли вже 4,7 млн людей. Нині кількість активних випадків Covid-19 становить 18,6 млн, з них 93 тис. – критичні.

Станом на 27 вересня в Україні зафіксували 3 007 нових випадків коронавірусу. Одужати від коронавірусу вдалося 952 людям. Водночас померли від ускладнень 94 пацієнти.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.