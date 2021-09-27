Коронавирус продолжает распространяться по миру. По состоянию на 27 сентября в мире подтвердили 232,6 млн случаев Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. Больше всего заболевших за сутки в Великобритании (32 тыс.), Индии (27 тыс.) и Турции (25 тыс.).

Украина в мировой статистике заболеваемости коронавирусом заняла 18-е место между Францией и Италией.

Также растет количество смертей от вируса. Так, Украина попала в тройку лидеров среди европейских стран. На первом месте Россия, где зафиксировали 805 летальных исходов, затем — Румыния — 111 смертей и Украина — 69.

Всего в мире от коронавируса умерли уже 4,7 млн человек. Сейчас количество активных случаев Covid-19 составляет 18,6 млн, из них 93 тыс. — критические.

По состоянию на 27 сентября в Украине зафиксировали 3 007 новых случаев коронавируса. Выздороветь от коронавируса удалось 952 людям. В то же время умерли от осложнений 94 пациента.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

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