Принятие закона было непростым. Против него выступил и консервативный президент страны ревностный католик Марсело Ребелу де Соуза. Однако стремление избавить неизлечимо больных от сильных страданий объединило силы в португальском парламенте.

Законопроект об эвтаназии подавался в парламент четыре раза за последние три года, но каждый раз возвращался на конституционную проверку из-за противодействия со стороны президента.

Окончательную версию закона приняли в пятницу при поддержке правящих социалистов, которые имеют абсолютное большинство в палате.

— Наконец мы подошли к концу долгой битвы, — сказала депутат-социалистка Изабель Морейра.

Закон может вступить в силу до осени, после того, как президент вынужден будет передать его для публикации.

Законом об эвтаназии могут воспользоваться только граждане страны, он не будет распространяться на иностранцев, которые надеются, что, приехав в Португалию в поисках помощи при смерти, получат ее благодаря новому закону.

Португальцы в возрасте от 18 лет смогут воспользоваться положениями нового закона, если они неизлечимо больны и испытывают страшные страдания от “постоянной” и “невыносимой” боли. Конечно, если их признают психически способными принимать такое решение.

Но дебаты по спорному закону еще далеки от завершения.

— Большое количество врачей могут выдвинуть моральные возражения против проведения эвтаназии, как они это сделали в 2007 году в отношении абортов, — сказал Пауло Сантос, член группы сторонников эвтаназии “Право умереть с достоинством”.

Критики эвтаназии считают, что депутаты от оппозиции должны еще раз обратятся в Конституционный суд, поскольку сложный и болезненный для общества вопрос не был вынесен на референдум.

Португалия стала еще одной страной, где легализована эвтаназия. Подобные законы действуют также в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Швейцарии, Германии, Канаде, Колумбии, части Австралии, некоторых штатах США и Испании.