Прийняття закону було непростим. Проти нього виступив і консервативний президент країни ревний католик Марсело Ребелу де Соуза. Проте стремління позбавити невиліковно хворих сильних страждань об’єднало сили у португальському парламенті.

Законопроєкт про евтаназію подавався в парламент чотири рази за останні три роки, але щоразу повертався на конституційну перевірку через протидію з боку президента.

Остаточну версію закону ухвалили в п’ятницю за підтримки правлячих соціалістів, які мають абсолютну більшість у палаті.

– Нарешті ми підійшли до кінця довгої битви, – сказала депутатка-соціалістка Ізабель Морейра.

Закон може набути чинності до осені, після того, як президент змушений буде передати його для публікації.

Законом про евтаназію можуть скористатися лише громадяни країни, він не поширюватиметься на іноземців, які сподівються, що, приїхавши в Португалію в пошуках допомоги при смерті, отримають її завдяки новому закону.

Португальці віком від 18 років зможуть скористатися положеннями нового закону, якщо вони невиліковно хворі і відчувають страшні страждання від “постійного” і “нестерпного” болю. Звісно, якщо їх визнають психічно здатними ухвалювати таке рішення.

Але дебати стосовно спірного закону ще далекі від завершення.

– Велика кількість лікарів можуть висунути моральні заперечення проти проведення евтаназії, як вони це зробили 2007 року щодо абортів, – сказав Пауло Сантос, член групи прихильників евтаназії “Право померти з гідністю”.

Критики евтаназії вважають, що депутати від опозиції мусять ще раз звернуться до Конституційного суду, оскільки складне і болюче для суспільства питання не було винесено на референдум.

Португалія стала ще однією країною, де легалізована евтаназія. Подібні закони діють також у Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі, Швейцарії, Німеччині, Канаді, Колумбії, частині Австралії, деяких штатах США та Іспанії.