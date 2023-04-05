Елена Зеленская вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко встретились с известными лицами Украины, ставшими послами Всеукраинской программы ментального здоровья.

Мария Ефросинина, Monatik (Дмитрий Монатик), Wellboy (Антон Вельбой), Александра Матвийчук, Олег Романчук, Даша Квиткова, Сергей Коваленко, Зоя Литвин, Марк Ливин, Павел Вржещ обсудили с Еленой Зеленской и Виктором Ляшко прогнозы.

Минздрав озвучил, что около 15 млн украинцев ощутят влияние войны на психике, а три-четыре млн из них в случае неполучения психосоциальной поддержки, вероятно, будут нуждаться в помощи специалиста по психическому здоровью.

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По словам министра, такой нагрузки не выдержит ни одна медицинская система.

– Надо, чтобы украинцы знали: боль – точно не то, чего можно стесняться или скрывать. Быть не ок – это тоже нормально. Говорить об этом, искать помощи – не просто правильно, но и ответственно и по отношению к себе, и к тем, кто рядом, – подчеркнула Зеленская.

Ляшко подчеркнул, что именно поэтому сверхважна роль послов, которые могут стать проводниками идей Программы и, общаясь со своей аудиторией, вести просветительскую деятельность, популяризировать в обществе навыки и техники самопомощи, мотивировать граждан честно отвечать себе на вопросы. Ты как? и при необходимости искать помощи, не откладывая это на после победы.

В рамках Всеукраинской программы ментального здоровья по инициативе Елены Зеленской стартовала коммуникационная кампания, цель которой – способствовать формированию в обществе культуры заботы о ментальном здоровье, дать понимание и показать инструменты, которые помогут украинцам заботиться о своем внутреннем состоянии.

В рамках кампании создана специальная страница https://howareu.com и запущены социальные сети Facebook, Instagram, Telegram, Viber, где собраны техники самопомощи и поддержки людей рядом, в частности в видеоформатах, в PDF-аптечке, онлайн- и офлайн-ресурсы, чтобы обращаться за помощью к проверенным источникам, контакты горячих линий – для звонков в Украине и за рубежом.