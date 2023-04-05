Олена Зеленська разом з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком зустрілися з відомими особами України, які стали амбасадорами Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

Марія Єфросиніна, Monatik (Дмитро‌ Мона‌тик), Wellboy (Антон Вельбой), Олександра Матвійчук, Олег Романчук, Даша Квіткова, Сергій Коваленко, Зоя Литвин, Марк Лівін, Павло Вржещ обговорили з Оленою Зеленською та Віктором Ляшком прогнози щодо ментального здоров’я українців.

МОЗ озвучив, що близько 15 млн українців відчують вплив війни на психіку, а три-чотири млн з них у разі неотримання психосоціальної підтримки, ймовірно, потребуватимуть допомоги фахівця з психічного здоров’я.

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За словами міністра, такого навантаження не витримає жодна медична система

– Треба, щоб українці знали: біль – точно не те, чого можна соромитися чи приховувати. Бути не ок – це теж нормально. Говорити про це, шукати допомоги – не просто правильно, а й відповідально і щодо себе, і щодо тих, хто поряд, – підкреслила Зеленська.

Ляшко наголосив, що саме тому надважливою є роль амбасадорів, які можуть стати провідниками ідей Програми та, спілкуючись зі своєю аудиторією, вести просвітницьку діяльність, популяризувати в суспільстві навички й техніки самодопомоги, мотивувати громадян чесно відповідати собі на запитання Ти як? і за необхідності шукати допомоги, не відкладаючи це на після перемоги.

У межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативою Олени Зеленської стартувала комунікаційна кампанія, мета якої – сприяти формуванню в суспільстві культури піклування про ментальне здоров’я, дати розуміння та показати інструменти, які допоможуть українцям дбати про свій внутрішній стан.

У межах кампанії створено спеціальну сторінку https://howareu.com та запущено соціальні мережі Facebook, Instagram, Telegram, Viber, де зібрані техніки самодопомоги та підтримки людей поруч, зокрема у відеоформатах, у PDF-Аптечці, онлайн- та офлайн-ресурси, щоб звертатися за допомогою до перевірених джерел, контакти гарячих ліній – для дзвінків в Україні та за кордоном тощо.