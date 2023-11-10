В одной из прифронтовых больниц спасли жизнь 30-летнего капитана ВСУ, который получил тяжелое ранение на передовой. Сейчас таких случаев много, но этот — пока беспрецедентный.

Такое огнестрельно-осколочное слепое ранение почти не оставляет шансов выжить.

Исключительный случай

Защитника доставили в критическом состоянии, давление уже не определялось. Только реанимационные мероприятия позволили немного стабилизировать состояние раненого.

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Львовский сосудистый хирург Тарас Кобза, который сейчас работает в прифронтовом госпитале, рассказал журналистам об этом исключительном случае.

— Осколок снаряда попал в плечо бойцу, прошел через всю шею, разорвал сонную артерию и остановился под челюстью, — сообщил Тарас Кобза.

Как пояснил сосудистый хирург, ранения сонной артерии чрезвычайно тяжелые и сложные. Раненый может умереть буквально за 5-10 минут из-за большой кровопотери или полученного инсульта.

Капитан попал в прифронтовой госпиталь только через несколько часов после ранения. Его, по словам хирурга, спасло то, что на месте разрыва сонной артерии образовались тромбы (защитная реакция организма), которые закрыли просвет сосуда и несколько замедлили кровотечение. Но он все равно потерял много крови.

Капитан выжил

Мужчину прямо в прифронтовом госпитале срочно прооперировали, восстановили целостность сонной артерии. И только после этого переправили в медучреждение Днепра, где у медиков больше возможностей.

Однако своего особенного пациента не забыли, позвонили коллегам из Днепра. Сколько было радости и облегчения, когда услышали ответ — жив!

Капитан избежал инсульта, а хирургам в Днепре удалось удалить обломок, застрявший под челюстью.

Сейчас офицер проходит лечение, чувствует себя неплохо для такого ранения.

Источник: ZAXID.NET