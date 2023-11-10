В одній із прифронтових лікарень врятували життя 30-річного капітана ВСУ, який отримав важке поранення на передовій. Зараз таких випадків багато, але цей – поки що безпрецедентний.

Таке вогнепально-осколкове сліпе поранення майже не залишає шансів вижити.

Винятковий випадок

Захисника доставили у критичному стані, тиск уже не визначався. Лише реанімаційні заходи дозволили трохи стабілізувати стан пораненого.

Зараз дивляться

Львівський судинний хірург Тарас Кобза, який нині працює у прифронтовому шпиталі, розказав журналістам про цей винятковий випадок.

– Уламок снаряда потрапив у плече бійцю, пройшов через усю шию, розірвав сонну артерію і зупинився під щелепою, – повідомив Тарас Кобза.

Як пояснив судинний хірург, поранення сонної артерії надзвичайно важкі і складні. Поранений може померти буквально за 5-10 хвилин через велику крововтрату або отриманий інсульт.

Капітан потрапив до прифронтового шпиталю аж через декілька годин після поранення. Його, за словами хірурга, врятувало те, що на місці розриву сонної артерії утворилися тромби (захисна реакція організму), які закрили просвіт судини і дещо сповільнили кровотечу. Але він усе одно втратив багато крові.

Капітан вижив

Чоловіка прямо в прифронтовому шпиталі терміново прооперували, відновили цілісність сонної артерії. І лише після цього переправили до медзакладу Дніпра, де у медиків більші можливості.

Проте свого особливого пацієнта не забули, зателефонували колегам з Дніпра. Скільки було радості і полегшення, коли почули відповідь – живий!

Капітан уник інсульту, а хірургам у Дніпрі вдалося видалити уламок, що застряг під щелепою.

Зараз офіцер проходить лікування, почувається непогано для такого поранення.

Джерело: ZAXID.NET