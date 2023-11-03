Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні, що входить до складу Першого медоб’єднання Львова, борються за здоров’я 48-річного захисника України Олексія Литвинчука, який дістав важке поранення в голову.

У Центрі воїну зробили складну реконструктивну операцію і закрили 22-сантиметровий дефект черепа 3D-пластинами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники ПМО.

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Куля вилетіла через потилицю

– Олексій родом із Волині. Він дитячий футбольний тренер. На війну пішов ще 2014 року, відслужив рік і повернувся до мирного життя. У лютому 2022-го знову взяв до рук зброю і поповнив лави Луганського прикордонного загону. Служив кулеметником, – ідеться в повідомленні.

4 квітня 2023 року на бойовому посту Олексій зазнав поранення в голову. Ворожа куля влетіла в лоб захисника, пройшла крізь мозок і вилетіла через потилицю. Побратими оперативно евакуювали пораненого спочатку до найближчого до лінії фронту госпіталю.

Три тижні в комі

Після госпіталю воїна переправили до Києва, де лікарі реанімації протягом двох місяців, перші три тижні з яких Олексій пробув у комі, у прямому сенсі витягали пацієнта з того світу.

Щойно стан чоловіка вдалося стабілізувати, його направили до Львова – на реконструктивну операцію черепа та подальшу реабілітацію.

– Олексій опинився в нас у важкому стані з дефектом черепа та мозку. Перед нами постало завдання – якнайшвидше закрити дефект індивідуально виготовленими 3D-пластинами, – каже нейрохірург Андрій Батюк.

За словами медиків, надскладна операція тривала чотири години і пройшла успішно.

Є перші успіхи

Через травму мозку в Олексія порушені мовлення та рухливість лівих кінцівок. Тому попереду на нього чекає тривала фізична терапія. Але перші успіхи вже є.

За три тижні після складного реконструктивного втручання захисник почувається значно краще. Він уже добре говорить і навіть жартує. Потроху починає відновлюватися і рухливість лівих руки та ноги. Він уже може самостійно їсти, сидіти та ходити з підтримкою.

Весь цей час поруч з Олексієм була його рідна сестра. Вона ні на день не полишила брата і палко вірить, що він знову твердо стане на ноги. Сам же Олексій мріє знову ганяти м’яч і тренувати дітей.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова