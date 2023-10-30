В Україні пройшла медична місія Face The Future Ukraine Medical Mission. В її рамках пластичні хірурги допомагали тим, хто постраждав від війни.

Серед Пацієнтів – Андрій Смоленський, військовий, який втратив руки, очі, слух після тяжкого поранення у травні під час артобстрілу на Запорізькому напрямку.

Військовому зробили майже 20 операцій, щоб врятувати життя та дати змогу знову ходити.

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Проведені втручання допомогли чоловікові, але на його обличчі утворився великий болючий рубець.

Реконструктивні хірургії з місії Face The Future Ukraine Medical Mission провели шестигодинну операцію, щоб допомогти Андрієві.

Під час операції медики забрали деформовану тканину, встановили імплант з титану під око. Хірурги пересадили жирову тканину та шкіру з шиї, підготували око до встановлення косметичних імплантатів.

Професор медичного університету Торонто, засновник та президент Face the Future Foundation, доктор Пітер Адамсон каже, випадок був надзвичайно важким, через комбіновані травми та відсутність багатьох кісток і м’язів обличчя.

Медична місія допомогла ще 30 військовим, серед них ті, хто втратив фрагменти щелеп, мають пошкодження очей та тяжкі поранення носа.

Команда Face the Future провела вже 53 місії по всьому світу.

– Саме в Україні ми бачимо найтяжчі комбіновані випадки за весь наш досвід роботи, тому плануємо продовжувати повертатися раз на пів року в Україну, щоб допомагати вашим захисникам та навчати українських колег, щоб ці операції стали доступні й в Україні, – наголошує доктор Пітер Адамсон.

Джерело: Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА

Фото:Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА