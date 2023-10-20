Медична місія з Америки протягом трьох днів безкоштовно проводила пластичні операції на Київщині для військових і цивільних, які постраждали під час повномасштабної війни. Про це розповіли в Київській обласній військовій адміністрації.

Оперативні втручання проводилися для осіб зі щелепно-лицевими травмами з 15 до 18 жовтня.

Делегація складалася з дев’ятьох спеціалістів: отоларинголога, фахівця з реконструкції обличчя, офтальмолога, онкодерматолога та інших.

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Медичну місію здійснено за сприяння КОВА, керівництва та медперсоналу одного з закладів охорони здоров’я Київщини, народних депутатів Алли Пуртової, Михайла Радуцького.

Зараз медична місія пластичних хірургів з США триває у Львові. Там хірурги працюють вже другий день.

Джерело: КОВА

Фото: КОВА