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Пластичні операції для постраждалих від війни: медична місія США безкоштовно працювала на Київщині

20 Жовтня 2023, 10:59
Ольга Боднарчук редактор
Пластичні операції для постраждалих від війни: медична місія США безкоштовно працювала на Київщині

Медична місія з Америки протягом трьох днів безкоштовно проводила пластичні операції на Київщині для військових і цивільних, які постраждали під час повномасштабної війни. Про це розповіли в Київській обласній військовій адміністрації.

Оперативні втручання проводилися для осіб зі щелепно-лицевими травмами з 15 до 18 жовтня.

Делегація складалася з дев’ятьох спеціалістів: отоларинголога, фахівця з реконструкції обличчя, офтальмолога, онкодерматолога та інших.

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Медичну місію здійснено за сприяння КОВА, керівництва та медперсоналу одного з закладів охорони здоров’я Київщини, народних депутатів Алли Пуртової, Михайла Радуцького.

Зараз медична місія пластичних хірургів з США триває у Львові. Там хірурги працюють вже другий день.

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Джерело: КОВА

Фото: КОВА

Теги
Війна в Україні Пластична операція США Хірург
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