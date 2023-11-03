Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні, который входит в состав Первого медобъединения Львова, борются за здоровье 48-летнего защитника Украины Алексея Литвинчука, получившего тяжелое ранение в голову.

В Центре воину сделали сложную реконструктивную операцию и закрыли 22-сантиметровый дефект черепа 3D-пластинами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники ПМО.

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Пуля вылетела через затылок

— Алексей родом с Волыни. Он детский футбольный тренер. На войну ушел еще в 2014 году отслужил год и вернулся к мирной жизни. В феврале 2022-го снова взял в руки оружие и пополнил ряды Луганского пограничного отряда. Служил пулеметчиком, — говорится в сообщении.

4 апреля 2023 года на боевом посту Алексей получил ранение в голову. Вражеская пуля влетела в лоб защитника, прошла сквозь мозг и вылетела через затылок. Побратимы оперативно эвакуировали раненого сначала в ближайший к линии фронта госпиталь.

Три недели в коме

После госпиталя воин был переправлен в Киев, где врачи реанимации в течение двух месяцев, первые три недели из которых Алексей пробыл в коме, в прямом смысле вытаскивают пациента с того света.

Как только состояние мужчины удалось стабилизировать, его направили во Львов — на реконструктивную операцию черепа и дальнейшую реабилитацию.

— Алексей поступил к нам в тяжелом состоянии с дефектом черепа и мозга. Перед нами встала задача — как можно быстрее закрыть дефект индивидуально изготовленными 3D-пластинами, — говорит нейрохирург Андрей Батюк.

По словам медиков, сложнейшая операция длилась четыре часа и прошла успешно.

Есть первые успехи

Из-за травмы мозга у Алексея нарушены речь и подвижность левых конечностей. Поэтому впереди его ждет длительная физическая терапия. Но первые успехи уже есть.

За три недели после сложного реконструктивного вмешательства защитник чувствует себя значительно лучше. Он уже хорошо говорит и даже шутит. Понемногу начинает восстанавливаться и подвижность левых руки и ноги. Он уже может самостоятельно есть, сидеть и ходить с поддержкой.

Все это время рядом с Алексеем его родная сестра. Она ни на день не оставила брата и горячо верит, что он снова твердо станет на ноги. Сам же Алексей мечтает снова гонять мяч и тренировать детей.

Источник: Первое медобъединение Львова