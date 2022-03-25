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В разных дозировках: L-тироксин для щитовидки уже поступает в аптеки

25 марта 2022, 14:07
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ліки
Источник: Depositphotos

Как сообщает Министерство здравоохранения, в аптечные учреждения Украины начала поступать новая партия левотироксина — препарата, который используется для тиреоидной терапии.

Так, в Украину уже прибыло более 213 тыс. упаковок препарата L-тироксин производства фармацевтической компании Берлин-Хеми.

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В аптеки начали отгружать:

  • L-тироксин в дозировке 50 мг – 59 760 упаковок;
  • L-тироксин в дозировке 75 мг – 35 748 упаковок;
  • L-тироксин в дозировке 100 мг – 75 568 упаковок;
  • L-тироксин в дозировке 125 мг – 27 060 упаковок;
  • L-тироксин в дозировке 150 мг – 15 048 упаковок.

Вместе с тем, дистрибьюторами со складов компании Асино в аптеки осуществляется доставка препарата Эутирокс, который также содержит действующее вещество левотироксин.

Получить информацию о наличии препаратов для тиреоидной терапии в аптечных учреждениях можно с помощью сервиса по этой ссылке.

Источник
Минздрав
Теги
Ліки , МОЗ Украины
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