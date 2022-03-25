Как сообщает Министерство здравоохранения, в аптечные учреждения Украины начала поступать новая партия левотироксина — препарата, который используется для тиреоидной терапии.

Так, в Украину уже прибыло более 213 тыс. упаковок препарата L-тироксин производства фармацевтической компании Берлин-Хеми.

В аптеки начали отгружать:

L-тироксин в дозировке 50 мг – 59 760 упаковок;

L-тироксин в дозировке 75 мг – 35 748 упаковок;

L-тироксин в дозировке 100 мг – 75 568 упаковок;

L-тироксин в дозировке 125 мг – 27 060 упаковок;

L-тироксин в дозировке 150 мг – 15 048 упаковок.

Вместе с тем, дистрибьюторами со складов компании Асино в аптеки осуществляется доставка препарата Эутирокс, который также содержит действующее вещество левотироксин.

Получить информацию о наличии препаратов для тиреоидной терапии в аптечных учреждениях можно с помощью сервиса по этой ссылке.