Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

У різних дозуваннях: L-тироксин для щитовидки вже надходить в аптеки

25 Березня 2022, 14:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Depositphotos

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, до аптечних закладів України почала надходити нова партія левотироксину – препарату, який використовується для тиреоїдної терапії.

Так, в Україну вже прибуло понад 213 тис. упаковок препарату L-тироксин виробництва фармацевтичної компанії Берлін-Хемі.

Читайте також:
швидкаЯк викликати швидку без мобільного телефону – альтернативні методи

В аптеки почали відвантажувати:

  • L-тироксин в дозуванні 50 мг-59 760 упаковок;
  • L-тироксин в дозуванні 75 мг-35 748 упаковок;
  • L-тироксин в дозуванні 100 мг-75 568 упаковок;
  • L-тироксин в дозуванні 125 мг-27 060 упаковок;
  • L-тироксин в дозуванні 150 мг – 15 048 упаковок.

Разом з тим, дистриб’юторами зі складів компанії Асіно в аптеки здійснюється доставка препарату Еутірокс, який також містить діючу речовину левотироксин.

Отримати інформацію про наявність препаратів для тиреоїдної терапії в аптечних установах можна за допомогою сервісу за цим посиланням.

Джерело
МОЗ
Теги
Ліки , МОЗ України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь