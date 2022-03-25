Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, до аптечних закладів України почала надходити нова партія левотироксину – препарату, який використовується для тиреоїдної терапії.

Так, в Україну вже прибуло понад 213 тис. упаковок препарату L-тироксин виробництва фармацевтичної компанії Берлін-Хемі.

В аптеки почали відвантажувати:

L-тироксин в дозуванні 50 мг-59 760 упаковок;

L-тироксин в дозуванні 75 мг-35 748 упаковок;

L-тироксин в дозуванні 100 мг-75 568 упаковок;

L-тироксин в дозуванні 125 мг-27 060 упаковок;

L-тироксин в дозуванні 150 мг – 15 048 упаковок.

Разом з тим, дистриб’юторами зі складів компанії Асіно в аптеки здійснюється доставка препарату Еутірокс, який також містить діючу речовину левотироксин.

Отримати інформацію про наявність препаратів для тиреоїдної терапії в аптечних установах можна за допомогою сервісу за цим посиланням.