В Швейцарии парень порвал себе легкое во время мастурбации

В Швейцарии в больницу попал 20-летний парень, у которого повредилось легкое во время мастурбации.

Во время госпитализации парень жаловался на сильную одышку и боль в груди. Врачи диагностировали у него спонтанный пневмомедиастинум и подкожную эмфизему.

Эту проблему, судя по всему, спровоцировало дыхание во время мастурбации, говорится в отчете медиков.

Спонтанный пневмомедиастинум (синдром Хаммана) — редкое заболевание. Его симптом — боль в груди, одышка, расстройство акта глотания, иногда боли в области шеи. Оно сопровождается подкожной эмфиземой, то есть скоплением воздуха в подкожной зоне грудной стенки, и хрустом Хаммана — синхронным с сердцебиением звуком крепитации.

Заболевание возникает при нарушении целостности стенки органа или при разрыве альвеол. Это может во время кашля, тяжелых физических упражнений, рвоты, вдыхании лекарств или наркотиков.

Сам же парень сообщил, что он почувствовал сильную боль, когда лежал в постели и мастурбировал. В истории болезни парня была астма в легкой форме, а также синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Источник: Radiology Case Reports