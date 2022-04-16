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В Швейцарии парень порвал себе легкое во время мастурбации

16 апреля 2022, 13:56
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
лікарняний
Источник: Depositphotos

В Швейцарии в больницу попал 20-летний парень, у которого повредилось легкое во время мастурбации.

Во время госпитализации парень жаловался на сильную одышку и боль в груди. Врачи диагностировали у него спонтанный пневмомедиастинум и подкожную эмфизему.

Эту проблему, судя по всему, спровоцировало дыхание во время мастурбации, говорится в отчете медиков.

Спонтанный пневмомедиастинум (синдром Хаммана) — редкое заболевание. Его симптом — боль в груди, одышка, расстройство акта глотания, иногда боли в области шеи. Оно сопровождается подкожной эмфиземой, то есть скоплением воздуха в подкожной зоне грудной стенки, и хрустом Хаммана — синхронным с сердцебиением звуком крепитации.

Заболевание возникает при нарушении целостности стенки органа или при разрыве альвеол. Это может во время кашля, тяжелых физических упражнений, рвоты, вдыхании лекарств или наркотиков.

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Сам же парень сообщил, что он почувствовал сильную боль, когда лежал в постели и мастурбировал. В истории болезни парня была астма в легкой форме, а также синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Источник: Radiology Case Reports

Теги
Лікарні , Швейцария
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