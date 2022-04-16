У Швейцарії хлопець порвав собі легеню під час мастурбації

У Швейцарії до лікарні потрапив 20-річний хлопець, у якого пошкодилася легеня під час мастурбації.

Під час госпіталізації хлопець скаржився на значну задишку та біль у грудях. Лікарі діагностували у нього спонтанний пневмомедіастинум та підшкірну емфізему.

Цю проблему, найімовірніше, спровокувало дихання під час мастурбації, йдеться у звіті медиків.

Спонтанний пневмомедіастинум (синдром Хаммана) – рідкісне захворювання. Його симптом – біль у грудях, задишка, розлад акта ковтання, іноді біль у ділянці шиї. Воно супроводжується підшкірною емфіземою, тобто скупченням повітря в підшкірній зоні грудної стінки, і хрускотом Хаммана – синхронним із серцебиттям звуком крепітації.

Захворювання виникає у разі порушення цілісності стінки органу чи під час розриву альвеол. Це може бути під час кашлю, важких фізичних вправ, блювання, вдихання ліків або наркотиків.

Сам же хлопець повідомив, що він відчув сильний біль, коли лежав у ліжку та мастурбував. В історії хвороби хлопця була астма у легкій формі, а також синдром дефіциту уваги та гіперактивності.

Джерело: Radiology Case Reports