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У Швейцарії хлопець порвав собі легеню під час мастурбації

16 Квітня 2022, 13:56
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
лікарняний
Джерело: Depositphotos

У Швейцарії до лікарні потрапив 20-річний хлопець, у якого пошкодилася легеня під час мастурбації.

Під час госпіталізації хлопець скаржився на значну задишку та біль у грудях. Лікарі діагностували у нього спонтанний пневмомедіастинум та підшкірну емфізему.

Цю проблему, найімовірніше, спровокувало дихання під час мастурбації, йдеться у звіті медиків.

Спонтанний пневмомедіастинум (синдром Хаммана) – рідкісне захворювання. Його симптом – біль у грудях, задишка, розлад акта ковтання, іноді біль у ділянці шиї. Воно супроводжується підшкірною емфіземою, тобто скупченням повітря в підшкірній зоні грудної стінки, і хрускотом Хаммана – синхронним із серцебиттям звуком крепітації.

Захворювання виникає у разі порушення цілісності стінки органу чи під час розриву альвеол. Це може бути під час кашлю, важких фізичних вправ, блювання, вдихання ліків або наркотиків.

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Сам же хлопець повідомив, що він відчув сильний біль, коли лежав у ліжку та мастурбував. В історії хвороби хлопця була астма у легкій формі, а також синдром дефіциту уваги та гіперактивності.

Джерело: Radiology Case Reports

Теги
Лікарні , Швейцарія
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