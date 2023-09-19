12-летний Остин Макмиллан из штата Флорида спас своего 30-летнего учителя Джейсона Пикетта из бассейна и выполнил сердечно-легочную реанимацию (СЛР), которую видел в сериале Очень странные дела.

Очень странные дела — сериал на Netflix, в котором группа детей сражается с инопланетянами и демонами.

Все произошло в семейном доме мальчика, куда Пикетт приходил уже в течение трех лет для проведения с ребенком терапии прикладного анализа поведения.

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В тот день, 4 сентября, они плавали в домашнем бассейне. В какой-то момент решили выяснить, кто дольше продержится под водой с задержкой дыхания. Остин понял, что что-то пошло не так, когда Пикетт не появляется на поверхности пять минут.

— Я знал, что это слишком долго, — рассказал мальчик журналистам.

Камера наблюдения в доме Макмилланов зафиксировала, как Остин подплыл к глубокому концу бассейна, нырнул под воду и вытащил Пикетта на ступеньки.

Остин пытался использовать функцию экстренной разблокировки мобильного телефона Пикетта, чтобы позвонить в службу экстренной помощи, но кнопка на сенсорном экране была сломана.

Тогда ребенок вернулся к Пикетту и сделал самое полезное, что мог придумать: он начал выполнять непрямой массаж сердца, как это делал один из персонажей сериала во время ключевой сцены первого сезона. После нескольких минут компрессий и одного удара в грудь, как это было в кино, Пикетт пришел в сознание.

Через несколько минут отец Остина вернулся домой из продуктового магазина, услышал панические крики сына и вызвал скорую помощь. Пикетта доставили в больницу, где его поместили в отделение интенсивной терапии.

Сообщается, что мужчина выписался из больницы к пятнице той же недели и вышел на работу.