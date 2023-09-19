12-річний Остін Макміллан зі штату Флорида врятував свого 30-річного вчителя Джейсона Пікетта з басейну і виконав серцево-легеневу реанімацію (СЛР), яку бачив у серіалі Дуже дивні справи.

Дуже дивні справи – серіал на Netflix, у якому група дітей бореться з інопланетянами та демонами.

Усе сталося удома в хлопчика, куди Пікетт приходив уже протягом трьох років для проведення з дитиною терапії прикладного аналізу поведінки.

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Того дня, 4 вересня, вони плавали в домашньому басейні. У якийсь момент вирішили з’ясувати, хто довше протримається під водою із затримкою дихання. Остін зрозумів, що щось пішло не так, коли Пікетт не з’являється на поверхні п’ять хвилин.

– Я знав, що це надто довго, – розповів хлопчик журналістам.

Камера спостереження в будинку Макмілланів зафіксувала, як Остін підплив до глибокого кінця басейну, пірнув під воду і витягнув Пікетта на сходинки.

Остін намагався використати функцію екстреного розблокування мобільного телефону Пікетта, щоб зателефонувати до служби екстреної допомоги, але кнопка на сенсорному екрані була зламана.

Тоді дитина повернулася до Пікетта і зробила найкорисніше, що могла придумати: вона почала виконувати непрямий масаж серця, як це робив один із персонажів серіалу під час ключової сцени першого сезону. Після кількох хвилин компресій та одного удару в груди, як це було в кіно, Пікетт отямився.

За кілька хвилин батько Остіна повернувся додому з продуктового магазину, почув панічні крики сина й викликав швидку допомогу. Пікетта доправили в лікарню, де його помістили у відділення інтенсивної терапії.

Повідомляється, що чоловік виписався з лікарні до п’ятниці того ж тижня і вийшов на роботу.