Фахівці Міністерства охорони здоров’я України нагадали про головні правила та принципи надання першої домедичної допомоги людині, яка тонула.

Ці рекомендації МОЗ стали актуальними після того, як російські терористи підірвали Каховську ГЕС. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, є ризик затоплення до 80 населених пунктів.

– Велика вода несе безліч загроз, тому закликаємо дослухатися до повідомлень з офіційних джерел органів влади, – закликає МОЗ.

Правила надання домедичної допомоги людині, яка тоне

Перш за все, переконатися, що порятунок інших не зашкодить вам самим – бережіть власне життя, не ризикуйте ним. Покличте на допомогу, якщо не впевнені у власних силах. Пам’ятайте, що надавати першу допомогу у воді можуть тільки досвідчені рятувальники.

Якщо людина, витягнута з води, не реагує на вас, викличте екстрену медичну допомогу за номером 103 і перевірте, чи дихає потерпілий за принципом “чую, бачу, відчуваю”:

прислухайтеся до дихання (“чую”);

подивіться, чи рухається грудна клітка (“бачу”);

відчуйте, чи дихає людина, наблизивши до її рота щоку (“відчуваю”)

Якщо так:

покладіть людину спиною на рівну, тверду поверхню;

максимально розігніть голову потерпілого, висуньте нижню щелепу (якщо впевнені, що людина не отримала травми хребта);

очистіть рот від видимих сторонніх об’єктів, наприклад бруду, піску.

Якщо потерпілий не дихає, виконайте п’ять рятувальних вдихів: затисніть людині ніс і п’ять разів видихніть повітря їй у рот до підйому грудної клітки. За можливості, скористайтеся бар’єрним пристроєм: маскою-плівкою/маскою-клапаном.

Маленьким дітям штучне дихання можна проводити одночасно вдуваючи повітря в рот і ніс.

Перевірте, чи з’явилося дихання. Якщо ні – приступайте до натискання на грудну клітку:

покладіть долоні (одна на іншу) на середину грудної клітки потерпілого;

випряміть руки в ліктях і натисніть на них вагою власного тіла;

зробіть 30 натискань;

повторіть два штучних вдихи.

Продовжуйте цикли “30 натискань – 2 вдихи” до прибуття медиків або поки потерпілий не почне дихати самостійно.

Якщо постраждала дитина, проводьте реанімаційні заходи у співвідношенні 15 натискань – 2 вдихи.

Якщо не маєте бар’єрного пристрою і не можете виконувати штучні вдихи “рот у рот”, робіть тільки натискання на грудну клітку.

Якщо людина прийшла до тями до приїзду лікарів, її слід зігріти.

Не залишайте потерпілого одного. За можливості накрийте його сухою теплою ковдрою і дочекайтеся прибуття медиків.