Специалисты Министерства здравоохранения Украины напомнили о главных правилах и принципах оказания первой домедицинской помощи человеку, который тонул.
Эти рекомендации Минздрава стали актуальными после того, как российские террористы взорвали Каховскую ГЭС. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, есть риск затопления до 80 населенных пунктов.
— Большая вода несет множество угроз, поэтому призываем прислушиваться к сообщениям из официальных источников органов власти, — призывает Минздрав.
Правила предоставления домедицинской помощи тонущему человеку
Прежде всего, убедиться, что спасение других не повредит вам самим – берегите собственную жизнь, не рискуйте ею. Позовите на помощь, если не уверены в собственных силах. Помните, что оказывать первую помощь в воде могут только опытные спасатели.
Если человек, извлеченный из воды, не реагирует на вас, вызовите экстренную медицинскую помощь по номеру 103 и проверьте, дышит ли пострадавший по принципу “слышу, вижу, чувствую”:
- прислушайтесь к дыханию (“слышу”);
- посмотрите, движется ли грудная клетка (“вижу”);
- почувствуйте, дышит ли человек, приблизив к его рту щеку (“чувствую”)
Если да:
- положите человека спиной на ровную, твердую поверхность;
- максимально разогните голову пострадавшего, выдвиньте нижнюю челюсть (если уверены, что человек не получил травмы позвоночника);
- очистите рот от видимых посторонних объектов, например грязи, песка.
Если пострадавший не дышит, выполните пять спасательных вдохов: зажмите человеку нос и пять раз выдохните воздух ему в рот до подъема грудной клетки. По возможности, воспользуйтесь барьерным устройством: маской-пленкой/маской-клапаном.
Маленьким детям искусственное дыхание можно проводить одновременно вдувая воздух в рот и нос.
Проверьте, появилось ли дыхание. Если нет – приступайте к нажатию на грудную клетку:
- положите ладони (одна на другую) на середину грудной клетки пострадавшего;
- выпрямите руки в локтях и нажмите на них тяжестью собственного тела;
- сделайте 30 нажатий;
- повторите два искусственных вдоха.
Продолжайте циклы “30 нажатий – 2 вдоха” до прибытия медиков или пока пострадавший не станет дышать самостоятельно.
Если пострадал ребенок, проводите реанимационные мероприятия в соотношении 15 нажатий – 2 вдоха.
Если не имеете барьерного устройства и не можете выполнять искусственные вдохи “рот в рот”, производите только нажатие на грудную клетку.
Если человек пришел в себя до приезда врачей, его следует согреть.
Не оставляйте пострадавшего одного. По возможности накройте его сухим теплым одеялом и дождитесь прибытия медиков.