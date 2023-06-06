Специалисты Министерства здравоохранения Украины напомнили о главных правилах и принципах оказания первой домедицинской помощи человеку, который тонул.

Эти рекомендации Минздрава стали актуальными после того, как российские террористы взорвали Каховскую ГЭС. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, есть риск затопления до 80 населенных пунктов.

— Большая вода несет множество угроз, поэтому призываем прислушиваться к сообщениям из официальных источников органов власти, — призывает Минздрав.

Правила предоставления домедицинской помощи тонущему человеку

Прежде всего, убедиться, что спасение других не повредит вам самим – берегите собственную жизнь, не рискуйте ею. Позовите на помощь, если не уверены в собственных силах. Помните, что оказывать первую помощь в воде могут только опытные спасатели.

Если человек, извлеченный из воды, не реагирует на вас, вызовите экстренную медицинскую помощь по номеру 103 и проверьте, дышит ли пострадавший по принципу “слышу, вижу, чувствую”:

прислушайтесь к дыханию (“слышу”);

посмотрите, движется ли грудная клетка (“вижу”);

почувствуйте, дышит ли человек, приблизив к его рту щеку (“чувствую”)

Если да:

положите человека спиной на ровную, твердую поверхность;

максимально разогните голову пострадавшего, выдвиньте нижнюю челюсть (если уверены, что человек не получил травмы позвоночника);

очистите рот от видимых посторонних объектов, например грязи, песка.

Если пострадавший не дышит, выполните пять спасательных вдохов: зажмите человеку нос и пять раз выдохните воздух ему в рот до подъема грудной клетки. По возможности, воспользуйтесь барьерным устройством: маской-пленкой/маской-клапаном.

Маленьким детям искусственное дыхание можно проводить одновременно вдувая воздух в рот и нос.

Проверьте, появилось ли дыхание. Если нет – приступайте к нажатию на грудную клетку:

положите ладони (одна на другую) на середину грудной клетки пострадавшего;

выпрямите руки в локтях и нажмите на них тяжестью собственного тела;

сделайте 30 нажатий;

повторите два искусственных вдоха.

Продолжайте циклы “30 нажатий – 2 вдоха” до прибытия медиков или пока пострадавший не станет дышать самостоятельно.

Если пострадал ребенок, проводите реанимационные мероприятия в соотношении 15 нажатий – 2 вдоха.

Если не имеете барьерного устройства и не можете выполнять искусственные вдохи “рот в рот”, производите только нажатие на грудную клетку.

Если человек пришел в себя до приезда врачей, его следует согреть.

Не оставляйте пострадавшего одного. По возможности накройте его сухим теплым одеялом и дождитесь прибытия медиков.