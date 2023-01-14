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В США хотят выхаживать младенцев, которые выжили после абортов

14 января 2023, 19:30
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операция
Источник: Pexels

Республиканцы в Палате представителей уделяют особое внимание проблеме абортов.

Палата представителей, возглавляемая Республиканской партией, проголосовала в среду за принятие законопроекта, который обяжет поставщиков медицинских услуг пытаться сохранить жизнь младенца в тех редких случаях, когда ребенок рождается живым во время или после попытки аборта.

Согласно законопроекту, поставщики медицинских услуг, которые не соблюдают требования по уходу, могут быть оштрафованы или лишены свободы на срок до пяти лет.  Умышленное убийство младенца, родившегося живым, в США уже считается убийством. Законопроект не будет налагать наказания на мать и обеспечит защиту матери от любого судебного преследования.

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Во вторник NARAL Pro-Choice America опубликовала заявление с критикой законопроекта, а также нескольких других.

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Президент организации Мини Тиммараджу заявил, что эти законопроекты ясно показывают: республиканцы в Палате представителей явно отвергают волю подавляющего большинства американцев, проголосовавших в ноябре в поддержку легальных абортов.

Источник
CNN
Теги
аборт США
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