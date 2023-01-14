Республіканці у Палаті представників приділяють особливу увагу проблемі абортів.

Палата представників, яку очолює Республіканська партія, проголосувала в середу за ухвалення законопроекту, який зобов’яже постачальників медичних послуг намагатися зберегти життя немовляти в тих рідкісних випадках, коли дитина народжується живою під час або після спроби аборту.

Згідно із законопроектом, постачальники медичних послуг, які не дотримуються вимог догляду, можуть бути оштрафовані або позбавлені волі на строк до п’яти років. Умисне вбивство немовляти, яке народилося живим, у США вже вважається вбивством. Законопроект не накладатиме покарання на матір та забезпечить захист матері від будь-якого судового переслідування.

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У вівторок NARAL Pro-Choice America опублікувала заяву із критикою законопроекту.

Президент організації Міні Тіммараджу заявив, що ці законопроекти ясно показують: республіканці в Палаті представників явно відкидають волю переважної більшості американців, які в листопаді проголосували на підтримку легальних абортів.