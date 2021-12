В американском штате Техас от коронавируса умер известный телепроповедник Маркус Лэмб, который активно выступал против вакцинации.

Его смерть подтвердила основанная им компания Daystar Television Network. Ее представители попросили с уважением отнестись к этому событию и помолиться за умершего, однако комментаторы ответили, что отказываются это делать.

По их словам, они лучше помолятся о выздоровлении людей, которые из-за распространенной проповедником дезинформации отказалась делать укол и теперь страдают от коронавируса.

Жена умершего рассказала, что проповедник следовал советам экспертам, которые выступали в студии. Часто их рекомендации не только не помогали людям, но и вредили.

Например, один из них предлагал лечить коронавирус гидроксихлорохином.

Это не первые случаи, когда известные антивакцинаторы умирали от коронавируса. Подобный случай был в США в августе 2021 года.

It’s with a heavy heart we announce that Marcus Lamb, president and founder of Daystar Television Network, went home to be with the Lord this morning. The family asks that their privacy be respected as they grieve this difficult loss. Please continue to lift them up in prayer. pic.twitter.com/EVujL8zotG

— Daystar Television (@Daystar) November 30, 2021