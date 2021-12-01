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В США от Covid-19 скончался проповедник-антивакцинатор

1 декабря 2021, 20:07
Людмила Грубник редактор раздела Здоровье
В США от Covid-19 скончался проповедник-антивакцинатор
Источник: Depositphotos

В американском штате Техас от коронавируса умер известный телепроповедник Маркус Лэмб, который активно выступал против вакцинации.

Его смерть подтвердила основанная им компания Daystar Television Network. Ее представители  попросили с уважением отнестись к этому событию и помолиться за умершего, однако комментаторы ответили, что отказываются это делать.

По их словам, они лучше помолятся о выздоровлении людей, которые из-за распространенной проповедником дезинформации отказалась делать укол и теперь страдают от коронавируса.

Жена умершего рассказала, что проповедник следовал советам экспертам, которые выступали в студии. Часто их рекомендации не только не помогали людям, но и вредили.

Например, один из них предлагал лечить коронавирус гидроксихлорохином.

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Это не первые случаи, когда известные антивакцинаторы умирали от коронавируса. Подобный случай был в США в августе 2021 года.

Тогда во Флориде радиоведущий Дик Фаррел, который яро выступал против прививок, умер в результате заражения коронавирусом.

Источник: Daystar Television

Теги
Коронавирус Covid-19 , Смерть , США
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