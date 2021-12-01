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У США від Covid-19 помер проповідник-антивакцинатор

1 Грудня 2021, 20:07
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
У США від Covid-19 помер проповідник-антивакцинатор
Джерело: Depositphotos

В американському штаті Техас від коронавірусу помер відомий телепроповідник Маркус Лемб, який активно виступав проти вакцинації.

Його смерть підтвердила заснована ним компанія Daystar Television Network. Її представники попросили з повагою поставитися до цієї події та помолитися за померлого, однак коментатори відповіли, що відмовляються це робити.

За їхніми словами, вони краще помоляться про одужання людей, які через поширену проповідником дезінформацію відмовилися робити укол і тепер страждають від коронавірусу.

Дружина померлого розповіла, що проповідник довіряв порадам експертів, які виступали у студії. Часто їхні рекомендації не лише не допомагали людям, а й шкодили.

Наприклад, один із них запропонував лікувати коронавірус гідроксихлорохіном.

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Це не перший випадок, коли відомі антивакцинатори помирають від коронавірусу. Подібний випадок стався в США у серпні 2021 року.

Тоді у Флориді радіоведучий Дік Фаррел, який палко виступав проти щеплень, помер через зараження коронавірусом.

Джерело: Daystar Television

Теги
Коронавірус Covid-19 , Смерть , США
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