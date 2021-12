В американському штаті Техас від коронавірусу помер відомий телепроповідник Маркус Лемб, який активно виступав проти вакцинації.

Його смерть підтвердила заснована ним компанія Daystar Television Network. Її представники попросили з повагою поставитися до цієї події та помолитися за померлого, однак коментатори відповіли, що відмовляються це робити.

За їхніми словами, вони краще помоляться про одужання людей, які через поширену проповідником дезінформацію відмовилися робити укол і тепер страждають від коронавірусу.

Дружина померлого розповіла, що проповідник довіряв порадам експертів, які виступали у студії. Часто їхні рекомендації не лише не допомагали людям, а й шкодили.

Наприклад, один із них запропонував лікувати коронавірус гідроксихлорохіном.

Це не перший випадок, коли відомі антивакцинатори помирають від коронавірусу. Подібний випадок стався в США у серпні 2021 року.

It’s with a heavy heart we announce that Marcus Lamb, president and founder of Daystar Television Network, went home to be with the Lord this morning. The family asks that their privacy be respected as they grieve this difficult loss. Please continue to lift them up in prayer. pic.twitter.com/EVujL8zotG

— Daystar Television (@Daystar) November 30, 2021