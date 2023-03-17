Под руководством ювенальных прокуроров Бориспольской окружной прокуратуры сообщено о подозрении врачу по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

В хирургическом отделении одной из больниц области семилетнему мальчику была сделана операция. После выписки ребенок жаловался на плохое самочувствие. Родители привезли мальчика в НДСБ Охматдет.

Во время повторного хирургического вмешательства из тела ребенка извлекли кусок салфетки, оставленной во время предыдущей операции.

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Досудебное расследование осуществляется в Бориспольском райуправлении ГУ Нацполиции в Киевской области.

Вину медицинского персонала больницы, оставившего салфетку, будет доказывать суд. А пока согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке.