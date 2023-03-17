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У тілі семирічного хлопчика хірурги забули серветку: лікарці повідомлено про підозру

17 Березня 2023, 19:53
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операція
Джерело: Depositphotos

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бориспільської окружної прокуратури повідомлено про підозру лікарці за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (ч. 2 ст. 140 КК України).

У хірургічному відділенні однієї з лікарень області семирічному хлопчику була зроблена операція. Після виписки дитина скаржилася на погане самопочуття. Батьки привезли хлопчика до НДСЛ Охматдит.

Під час повторного хірургічного втручання з тіла дитини дістали шматок серветки, залишеної під час попередньої операції.

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Досудове розслідування здійснюється Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

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Вину медичного персоналу лікарні, що залишив серветку буде доводити суд. А поки що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку.

Джерело
Офіс генпрокурора
Теги
Кримінал лікування
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