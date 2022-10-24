В бывшей усадьбе бывшего президента Януковича, в Межигорье, сегодня открыта современная и уникальная для Украины лаборатория по анализу качества лекарств и лекарственных средств.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Здесь будут проводить соответствующие анализы по самым высоким европейским стандартам и выявлять некачественные лекарства, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что лаборатория уже преквалифицирована ВОЗ и станет полноправным членом Общеевропейской сети официальных лабораторий по контролю качества лекарственных средств в Европе.

Сообщается, что оборудование лаборатории позволяет определять:

количественное содержание металлов и элементов в лекарственных средствах и субстанциях методом атомно-абсорбционной спектрометрии;

тяжелые металлы и элементы в лекарственном растительном сырье и лекарственных средствах методом спектрометрии с ионно-связанной плазмой с использованием спектрометра;

микробиологическую чистоту лекарственных средств, количественное определение антибиотиков, витаминов, консервантов, бактериальных эндотоксинов.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, открытие такое лаборатории означает для украинцев барьер для фальсификаторов на рынке лекарств и лекарственных средств.

Фото: Минздрав