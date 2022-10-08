С ноября в Украине вводится электронный рецепт на получение наркотических лекарственных средств для паллиативных больных, сообщает Минздрав.

В Минздраве также сообщили, что это значительно упростит доступ к этой группе препаратов пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи.

Пациент может связаться с врачом доступными средствами связи и получить е-рецепт на препарат для продолжения лечения. При этом пациент получит на свой телефон смс с номером рецепта и уникальным подтверждающим кодом.

Сейчас смотрят

Для получения лекарственного средства в аптеке пациенту или его представителю достаточно указать фармацевту номер рецепта и код его подтверждения. Таким образом, не нужно тратить время на постоянные визиты к врачу, чтобы повторно получить необходимые лекарства для продолжения курса лечения.

В министерстве пояснили, что сегодня процедура получения рецептов на лекарства, содержащие наркотические вещества, сложна. Пациенту или его представителю нужно несколько раз в месяц посещать врача. Рецепт, который выписывает медработник, действителен всего 10 дней, а лекарства выдаются на 15-дневный курс.

— Электронный рецепт на опиоидные анальгетики для пациентов, получающих паллиативную помощь, может выписать врач, отвечающий за лечение пациента. Для этого врач должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения. Впрочем, если врач пока не работает в ЕСОЗе, он выпишет пациенту бумажный рецепт, — уточнили в Минздраве.

Получить лекарства по е-рецепту можно по-прежнему в аптеках, имеющих соответствующую лицензию на отпуск наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Читайте также: Программа Доступні ліки дополнена двумя препаратами для лечения легких

В планах включение препаратов для обезболивания, что являются важной составляющей в лечении, в перечень лекарств, подлежащих реимбурсации. То есть пациенты смогут получить их бесплатно или с доплатой.