З листопада в Україні запроваджується електронний рецепт на отримання наркотичних лікарських засобів для паліативних хворих, повідомляє МОЗ.

У МОЗ також повідомили, що це значно спростить доступ до цієї групи препаратів пацієнтам, які потребують паліативної допомоги.

Пацієнт може зв’язатися з лікарем доступними засобами звʼязку та отримати е-рецепт на препарату для продовження лікування. При цьому пацієнт отримає на свій телефон смс із номером рецепта та унікальним кодом підтвердження.

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Для отримання лікарського засобу в аптеці пацієнту чи його представнику достатньо назвати фармацевту номер рецепта та код його підтвердження. Таким чином, не потрібно витрачати час на постійні візити до лікаря, щоб повторно отримати необхідні ліки для продовження курсу лікування.

У міністерстві пояснили, що сьогодні процедура отримання рецептів на ліки, що містять наркотичні речовини складна. Пацієнту або його представнику потрібно кілька разів на місяць відвідувати лікаря. Рецепт, який виписує медпрацівник дійсний всього 10 днів, а ліки видаються на 15-денний курс.

– Електронний рецепт на опіоїдні анальгетики для пацієнтів, які отримують паліативну допомогу, може виписати той лікар, який відповідає за лікування пацієнта. Для цього лікар має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоровʼя. Втім, якщо лікар поки не працює в ЕСОЗ, він випише пацієнту паперовий рецепт, – уточнили в МОЗ.

Отримати ліки за е-рецептом можна, як і раніше, в аптеках, які мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

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Наразі в планах є включення препаратів для знеболення, що є важливою складовою у лікуванні, до переліку ліків, які підлягають реімбурсації. Тобто пацієнти зможуть отримати їх безоплатно або з доплатою.