У колишній садибі колишнього президента Януковича, в Межигір’ї, сьогодні відкрита сучасна і унікальна для України лабораторія з аналізу якості ліків і лікарських засобів.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Тут проводитимуть відповідні аналізи за найвищими європейськими стандартами та виявлятимуть неякісні ліки, – йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що лабораторія вже прекваліфікована ВООЗ і стане повноправним членом загальноєвропейської мережі офіційних лабораторій з контролю якості лікарських засобів в Європі.

Повідомляється, що обладнання лабораторії дозволяє визначати:

кількісний вміст металів і елементів в лікарських засобах і субстанціях методом атомно-абсорбційної спектрометрії;

важкі метали та елементи в лікарській рослинній сировині та лікарських засобах методом спектрометрії з іонно-зв’язаною плазмою з використанням спектрометра;

мікробіологічну чистоту лікарських засобів, кількісне визначення антибіотиків, вітамінів, консервантів, бактеріальних ендотоксинів.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, відкриття такої лабораторії означає для українців бар’єр для фальсифікаторів на ринку ліків і лікарських засобів.

Фото: МОЗ