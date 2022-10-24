У колишній садибі колишнього президента Януковича, в Межигір’ї, сьогодні відкрита сучасна і унікальна для України лабораторія з аналізу якості ліків і лікарських засобів.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
– Тут проводитимуть відповідні аналізи за найвищими європейськими стандартами та виявлятимуть неякісні ліки, – йдеться у повідомленні.
Відзначається, що лабораторія вже прекваліфікована ВООЗ і стане повноправним членом загальноєвропейської мережі офіційних лабораторій з контролю якості лікарських засобів в Європі.
Повідомляється, що обладнання лабораторії дозволяє визначати:
- кількісний вміст металів і елементів в лікарських засобах і субстанціях методом атомно-абсорбційної спектрометрії;
- важкі метали та елементи в лікарській рослинній сировині та лікарських засобах методом спектрометрії з іонно-зв’язаною плазмою з використанням спектрометра;
- мікробіологічну чистоту лікарських засобів, кількісне визначення антибіотиків, вітамінів, консервантів, бактеріальних ендотоксинів.
За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, відкриття такої лабораторії означає для українців бар’єр для фальсифікаторів на ринку ліків і лікарських засобів.
Фото: МОЗ