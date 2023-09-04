31 августа в городе Трускавец женщину укусила гадюка. В 21:19 вблизи лесного массива между улицами Мазепы и Дрогобычская жительница города Покровск, что временно проживает в Трускавце, получила укус змеи в указательный палец правой руки. Пострадавшую немедленно доставили в реанимационное отделение Дрогобычской городской больницы.

При встрече со змеями следует придерживаться нескольких простых правил.

Во-первых, носите защитную одежду, которая прикрывает тело, особенно в лесах и залесенных местах.

Во-вторых, будьте осмотрительны и избегайте резких движений, не приближайтесь к змее, если увидели ее. Важно помнить, что не стоит пытаться убить или поймать змею, это может быть опасным.

Если все же стали жертвой укуса, немедленно обратитесь к врачу для получения медицинской помощи, чтобы избежать осложнений. Не следует высасывать яд из места укуса, не накладывайте жгут и не прижигайте рану. Эти действия могут обострить ситуацию и привести к осложнениям.

Будьте осмотрительны и следуйте этим советам, чтобы избежать опасности.

Источник: Трускавецкий городской совет